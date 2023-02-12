Подписчики высмеяли Дженнер за неумелый фотошоп

Многие звезды грешат обработкой своих фотографий с помощью фотошопа, однако кто-то умеет делать это незаметно, а кто-то попадает в неловкие ситуации с очень внимательными подписчиками.

Правда, в случае с новым снимком Кендалл Дженнер, который она опубликовала в соцсетях, присматриваться пользователям сети даже не пришлось – настолько очевиден был фотошоп на фотографии.

Соцсети

На снимке видно, что с обработкой звезда немного перестаралась, – это выдает совсем не естественно выглядящая ладонь.

Подписчики поспешили сообщить об этом в комментариях и высмеяли модель.

«Тебе нужно срочно показаться врачу», "Чем-то напоминаешь героя из "Аватара"», «Руку прищемили?» – шутят подписчики.