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1 час назад

Подписчики высмеяли Кендалл Дженнер за неумелый фотошоп

Мира Маркина

Многие звезды грешат обработкой своих фотографий с помощью фотошопа, однако кто-то умеет делать это незаметно, а кто-то попадает в неловкие ситуации с очень внимательными подписчиками.

Подписчики высмеяли Дженнер за неумелый фотошоп
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Правда, в случае с новым снимком Кендалл Дженнер, который она опубликовала в соцсетях, присматриваться пользователям сети даже не пришлось – настолько очевиден был фотошоп на фотографии.

Соцсети

На снимке видно, что с обработкой звезда немного перестаралась, – это выдает совсем не естественно выглядящая ладонь.

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Подписчики поспешили сообщить об этом в комментариях и высмеяли модель.

«Тебе нужно срочно показаться врачу», "Чем-то напоминаешь героя из "Аватара"», «Руку прищемили?» – шутят подписчики.

Впрочем, это не первый раз, когда Кендалл попадается на явном фотошопе.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему красивые женщины чаще одиноки.

Звёзды,Кендалл Дженнер,Трэвис Скотт,
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