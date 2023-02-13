Звезда кино и сериалов Дженнифер Энистон в популярной социальной сети поделилась фотографией из личного архива. На снимке изображены самые близкие люди актрисы.

В свой 54-й день рождения, по словам Энистон, она вспоминает о самых дорогих для нее людях – родителях.

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«Думаю о двух людях, которые создали меня, пока греюсь в блеске прекрасного дня рождения. Спасибо всем за поздравления», — подписала снимок актриса.

Фолловеры Дженнифер поздравили ее в комментариях под публикацией. Многих растрогал снимок, опубликованный звездой. Напомним, родителей Энистон не стало в 2016 и 2022 году.