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3 часа назад

Дочь звезды "Папиных дочек" Михаила Казакова обвинила его в домашнем насилии

Катерина Саломе

14-летняя дочь актера Михаила Казакова Виктория назвала отца домашним тираном. Об этом она заявила в беседе с kp.ru.

По словам звездной наследницы, ее родитель злоупотреблял наркотиками и алкоголем. Более того, он вел себя агрессивно по отношению к ним с матерью, из-за чего и произошел разрыв.

«Нервы лопнули, когда он бросил в маму шампур, а меня швырнул головой об стену. Вызвали наркологическую службу, и его увезли на реабилитацию, отобрав телефон», — поделилась Виктория.

«Хочет, чтобы я содержал всех»: Михаил Казаков о бывшей жене

Девочка признается, что они с матерью неоднократно пытались наладить отношения с Казаковым. Они всей семьей часто ездили в отпуска, но даже там актер постоянно кричал на них.

Также Виктория заявила, что Михаил не приходится ей биологическим отцом. Она узнала об этом лишь недавно, хотя давно подозревала. После ухода Казакова из семьи она оборвала с ним общение.

Ранее мы писали о том, что известно о новом сезоне сериала «Папины дочки».

Звёзды,Видео,Михаил Казаков,
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