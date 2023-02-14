14-летняя дочь актера Михаила Казакова Виктория назвала отца домашним тираном. Об этом она заявила в беседе с kp.ru.

По словам звездной наследницы, ее родитель злоупотреблял наркотиками и алкоголем. Более того, он вел себя агрессивно по отношению к ним с матерью, из-за чего и произошел разрыв.

«Нервы лопнули, когда он бросил в маму шампур, а меня швырнул головой об стену. Вызвали наркологическую службу, и его увезли на реабилитацию, отобрав телефон», — поделилась Виктория.

Девочка признается, что они с матерью неоднократно пытались наладить отношения с Казаковым. Они всей семьей часто ездили в отпуска, но даже там актер постоянно кричал на них.

Также Виктория заявила, что Михаил не приходится ей биологическим отцом. Она узнала об этом лишь недавно, хотя давно подозревала. После ухода Казакова из семьи она оборвала с ним общение.