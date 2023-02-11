«Хочет, чтобы я содержал всех»: Михаил Казаков о бывшей жене

Актер Михаил Казаков, от которого год назад ушла жена, рассказал о ее завышенных, по мнению актера, требованиях после развода. Слова артиста приводит StarHit.

Фото: Кадр из сериала "Папины дочки" Кадр из сериала "Папины дочки"

В 2020 году Михаил получил тяжелую травму, упав с лестницы, а через некоторое время от него ушла жена, заявив, что не хочет жить с инвалидом.

Теперь же экс-супруга актера требует от него средства на содержание сына Мирослава. Казаков, оставшийся из-за травмы без работы, отмечает, что его семья помогает ребенку, но выполнить все условия бывшей жены актер пока не в состоянии: все финансовые средства уходят на реабилитацию.

По словам Михаила, экс-супруга поначалу требовала алименты в 100 тысяч рублей, затем снизила сумму до 50 тысяч.

Окончательная сумма алиментов, которые актер должен выплачивать на сына, судом до сих пор не утверждена.

Казаков подчеркивает, что не отказывается помогать Мирославу, но требования бывшей жены считает неприемлемыми.

Со мной, инвалидом развелись, так хотят еще после развода, чтобы я оплачивал купленную квартиру и содержал всех, — говорит актер.