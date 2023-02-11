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1 час назад

«Хочет, чтобы я содержал всех»: Михаил Казаков о бывшей жене

Мария Кимакович

Актер Михаил Казаков, от которого год назад ушла жена, рассказал о ее завышенных, по мнению актера, требованиях после развода. Слова артиста приводит StarHit.

«Хочет, чтобы я содержал всех»: Михаил Казаков о бывшей жене
Фото: Кадр из сериала "Папины дочки"Кадр из сериала "Папины дочки"

В 2020 году Михаил получил тяжелую травму, упав с лестницы, а через некоторое время от него ушла жена, заявив, что не хочет жить с инвалидом.

Теперь же экс-супруга актера требует от него средства на содержание сына Мирослава. Казаков, оставшийся из-за травмы без работы, отмечает, что его семья помогает ребенку, но выполнить все условия бывшей жены актер пока не в состоянии: все финансовые средства уходят на реабилитацию.

По словам Михаила, экс-супруга поначалу требовала алименты в 100 тысяч рублей, затем снизила сумму до 50 тысяч.

Окончательная сумма алиментов, которые актер должен выплачивать на сына, судом до сих пор не утверждена.

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Казаков подчеркивает, что не отказывается помогать Мирославу, но требования бывшей жены считает неприемлемыми.

Со мной, инвалидом развелись, так хотят еще после развода, чтобы я оплачивал купленную квартиру и содержал всех, — говорит актер.

Михаил также сетует на то, что с сыном ему разрешено встречаться лишь по выходным.

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