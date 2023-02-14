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1 час назад

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о странном подарке на день рождения

Мира Маркина

Продюсер, шоумен Иосиф Пригожин однажды получил на день рождения штурвал. О необычном подарке он рассказал "Пятому каналу".

Пригожин рассказал о странном подарке на день рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пригожин назвал подарок странным и объяснил, что не понимает "пустых" и "бесполезных" презентов. На его взгляд, дарить нужно то, что не захочется кому-то отдать или выбросить:

"Пусть это будет монета, внимание. Не у всех же есть деньги на дорогие подарки".

Самому Пригожину нравится делать подарки близким людям. Так, в 2019 году он вместе с женой, певицей Валерией, поехал в Исландию в честь 15 годовщины брака. Супруги давно мечтали посетить эту страну.

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Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал слова о влюбленности в Волочкову.

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