Как выглядит 16-летняя дочь Брук Шилдс

Звезда культового фильма «Голубая лагуна» Брук Шилдс — редкая гостья светских мероприятий: актриса предпочитает вести уединенный образ жизни и проводить вечера в узком семейном кругу. Когда же она выбирается в люди, ее неизменно сопровождают дочери Роуэн и Гриер. Как выглядит младшая наследница, которой, к слову, уже исполнилось 16 лет, смотрите в материале «Рамблера».

Брук Шилдс смогла обрести долгожданное женское счастье после неудачного брака с теннисистом Андре Агасси, нескольких громких романов и болезненного изнасилования (актриса и по сей день отказывается раскрывать имя нападавшего). За режиссера и продюсера Криса Хенчи она вышла замуж в 2001 году, у супругов есть две дочери – Роуэн и Гриер. Звездных наследниц постоянно сравнивают с Шилдс, отмечая, что девушки — настоящие красавицы, как и их мама.

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Младшую же и вовсе называют точной копией Брук: от родительницы ей достались тонкая талия и высокий рост. Известно, что Гриер была моделью компании Cool Is A Construct, а сейчас она активно ведет социальные сети. Поклонники актрисы не сомневаются, что еще услышат о младшей дочери Шилдс, которая явно собирается пойти по стопам звездной мамы.