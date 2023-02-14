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1 час назад

Как выглядит 16-летняя дочь Брук Шилдс

Мира Маркина

Звезда культового фильма «Голубая лагуна» Брук Шилдс — редкая гостья светских мероприятий: актриса предпочитает вести уединенный образ жизни и проводить вечера в узком семейном кругу. Когда же она выбирается в люди, ее неизменно сопровождают дочери Роуэн и Гриер. Как выглядит младшая наследница, которой, к слову, уже исполнилось 16 лет, смотрите в материале «Рамблера».

Как выглядит 16-летняя дочь Брук Шилдс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Брук Шилдс смогла обрести долгожданное женское счастье после неудачного брака с теннисистом Андре Агасси, нескольких громких романов и болезненного изнасилования (актриса и по сей день отказывается раскрывать имя нападавшего). За режиссера и продюсера Криса Хенчи она вышла замуж в 2001 году, у супругов есть две дочери – Роуэн и Гриер. Звездных наследниц постоянно сравнивают с Шилдс, отмечая, что девушки — настоящие красавицы, как и их мама.

Соцсети

Младшую же и вовсе называют точной копией Брук: от родительницы ей достались тонкая талия и высокий рост. Известно, что Гриер была моделью компании Cool Is A Construct, а сейчас она активно ведет социальные сети. Поклонники актрисы не сомневаются, что еще услышат о младшей дочери Шилдс, которая явно собирается пойти по стопам звездной мамы.

Что на самом деле связывало Брук Шилдс и Майкла Джексона

Напомним, наибольшую известность актрисе Брук Шилдс принесла роль в фильме «Голубая лагуна» 1980 года, также многие ее помнят по эпизодической роли в ситкоме «Друзья». С 1996 по 2000 год Брук снималась в телесериале «Непредсказуемая Сьюзан», за главную роль в котором в 1997 году получила премию «Выбор народа» в номинации «Любимая актриса в новом шоу».

Звёзды,Крис Хенчи,Андре Агасси,Майкл Джексон,
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