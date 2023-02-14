Молодой PR-директор Бабкиной выложил фото с ней

Певица и телеведущая Надежда Бабкина появилась на фото вместе со своим молодым PR-директором Сергеем Рябовым. Снимок опубликовал Рябов в социальных сетях.
По словам PR-директора Бабкиной, он проводит со звездой 19 часов в сутки. На снимке они появились оба в желтых свитерах и в очках с похожей оправой. Поклонники певицы уверены, что отношения между Надеждой Бабкиной и Сергеем Рябовым романтические.
По слухам, 72-летняя телеведущая и певица несколько месяцев назад порвала с Евгением Гором. Он уехал из России.
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