Молодой PR-директор Бабкиной выложил фото с ней

По словам PR-директора Бабкиной, он проводит со звездой 19 часов в сутки. На снимке они появились оба в желтых свитерах и в очках с похожей оправой. Поклонники певицы уверены, что отношения между Надеждой Бабкиной и Сергеем Рябовым романтические.