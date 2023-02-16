Когда люди женятся, то расслабляются и начинают менее серьезно относиться к своему союзу, считает музыкальный исполнитель Сергей Лазарев. Об этом он рассказал "Пятому каналу".

39-летний музыкант считает, что вне брака есть ощущение, что влюбленные могут друг друга потерять. Женитьба, по его мнению, расхолаживает, поэтому он до сих пор холостяк, хоть и воспитывает двоих детей.