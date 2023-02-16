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1 час назад

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему все еще не женат

Мира Маркина

Когда люди женятся, то расслабляются и начинают менее серьезно относиться к своему союзу, считает музыкальный исполнитель Сергей Лазарев. Об этом он рассказал "Пятому каналу".

39-летний музыкант считает, что вне брака есть ощущение, что влюбленные могут друг друга потерять. Женитьба, по его мнению, расхолаживает, поэтому он до сих пор холостяк, хоть и воспитывает двоих детей.

Артист вспомнил, как развелись его собственные родители. Отец Сергея оставил семью, когда певцу было пять лет. Себя Лазарев тоже считает "ветреным, влюбчивым", но все время посвящает работе и детям.

Певец Дмитрий Колдун опубликовал фото с женой в годовщину свадьбы

Ранее Сергей Лазарев задумался о том, чтобы уйти со сцены.

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