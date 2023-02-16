Алена Яковлева рассказала о романе с партнером на 27 лет младше

У 61-летней актрисы Алены Яковлевой несколько лет назад был роман с мужчиной, который младше ее на 27 лет. Об этом артистка рассказала изданию StarHit.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Яковлева объяснила, что в отношениях, когда между партнерами большая разница в возрасте, большую роль играет восприятие происходящего. Меркантильность и цинизм, на ее взгляд, ни к чему хорошему не приведут. У Алены и ее избранника, по ее словам, были "кураж, эмоции".

Актриса до сих пор общается с бывшим возлюбленным, несмотря на расставание. На ее взгляд, важно трезво оценивать ситуацию: