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58 минут назад

Актриса Алена Яковлева рассказала об отношениях с партнером на 27 лет моложе

Мира Маркина

У 61-летней актрисы Алены Яковлевой несколько лет назад был роман с мужчиной, который младше ее на 27 лет. Об этом артистка рассказала изданию StarHit.

Алена Яковлева рассказала о романе с партнером на 27 лет младше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Яковлева объяснила, что в отношениях, когда между партнерами большая разница в возрасте, большую роль играет восприятие происходящего. Меркантильность и цинизм, на ее взгляд, ни к чему хорошему не приведут. У Алены и ее избранника, по ее словам, были "кураж, эмоции".

Актриса до сих пор общается с бывшим возлюбленным, несмотря на расставание. На ее взгляд, важно трезво оценивать ситуацию:

"Я понимала, что ему надо устраивать личную жизнь, а мне существовать уже в других категориях, например, думать о внучке. Жизнь-то уже в каком-то смысле прожита".

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Ранее молодой PR-директор певицы Надежды Бабкиной выложил совместное фото с ней.

Звёзды,Алена Яковлева,
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