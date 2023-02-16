Актрисе Юлии Волковой, которая участвовала в реалити-шоу "Фабрика звезд", Полина Гагарина всегда казалась капризной и стремящейся привлечь к себе внимание. Об этом Волкова рассказала в интервью телеведущей Яне Чуриковой.

По словам артистки, со всеми участниками было трудно поладить. Действия Полины Гагариной, которая хотела привлечь к себе внимание, Волковой были непонятны, а сама певица, на взгляд коллеги, выглядела капризной.

Юлия Волкова рассказывает, что участники шоу "из трусов выпрыгивали", чтобы быть ближе к Максиму Фадееву и давать ему понять, что они достойны остаться в проекте. В частности, однажды продюсер неожиданно попросил участников показать их любимые номера, и они выступали перед ним, взяв в руки расчески.

Юлия считает, что все на "Фабрике звезд" получили психологические травмы. Ей самой иногда "хотелось провалиться" от того, что происходило на шоу.