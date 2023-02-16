Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+12° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
44 минуты назад

Участница "Фабрики звезд" высказалась о характере певицы Полины Гагариной

Мира Маркина

Актрисе Юлии Волковой, которая участвовала в реалити-шоу "Фабрика звезд", Полина Гагарина всегда казалась капризной и стремящейся привлечь к себе внимание. Об этом Волкова рассказала в интервью телеведущей Яне Чуриковой.

По словам артистки, со всеми участниками было трудно поладить. Действия Полины Гагариной, которая хотела привлечь к себе внимание, Волковой были непонятны, а сама певица, на взгляд коллеги, выглядела капризной.

Юлия Волкова рассказывает, что участники шоу "из трусов выпрыгивали", чтобы быть ближе к Максиму Фадееву и давать ему понять, что они достойны остаться в проекте. В частности, однажды продюсер неожиданно попросил участников показать их любимые номера, и они выступали перед ним, взяв в руки расчески.

Певице Гагариной сделали предложение руки и сердца в новогоднюю ночь

Юлия считает, что все на "Фабрике звезд" получили психологические травмы. Ей самой иногда "хотелось провалиться" от того, что происходило на шоу.

Ранее о ссоре с Полиной Гагариной рассказала Юлия Савичева.

Звёзды,Видео,Юлия Савичева,Юлия Волкова,Полина Гагарина,Максим Фадеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители