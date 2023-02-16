Что на самом деле происходит с Джиганом

Поклонники Джигана и Оксаны Самойловой бьют тревогу: они переживают, что в звездной семье очередной разлад. Все дело в том, что после затяжного отдыха супруги с детьми вернулись в Москву, и жена рэпера внезапно пропала из социальных сетей. Через несколько дней Самойлова вышла на связь, попросив подписчиков, ни о чем ее не спрашивать. Вскоре она поспешила объясниться, заявив, что по приезде все четверо детей заболели. Правда, возможно, это не единственная причина затишья в блоге звезды. Оказалось, что Джиган загремел в одну из столичных психиатрических клиник. Об этом эксклюзивно сообщил портал Super. Что происходит с рэпером, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Соцсети Соцсети

Джигана запечатлели в частной клинике «Роса»: на снимках звезда сидит в больничной столовой, а на его лице красуется фингал. Как пишет Super, в учреждении клиентов реабилитируют после перенесенных психозов, нервных срывов, депрессивных состояний, а также при наркотической, алкогольной и табачной зависимостях. Также в центре занимаются проблемами с неврологией: лечат позвоночник и опорно-двигательную систему. О конкретных причинах нахождения артиста в клинике и о его предполагаемом диагнозе никакой информации пока нет,. Рэпер же в социальных сетях сообщил, что «просто лечит травмы».

Оксана Самойлова госпитализацию супруга никак не комментирует, а лишь подогревает слухи о конфликтах в семье. Так, в День святого Валентина звезда занималась продвижением своего косметического бренда, в то время как Джиган признавался ей в любви в своем блоге. По мнению поклонников, таким образом рэпер в очередной раз вымаливает прощение у Оксаны.

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К слову, как сообщает портал Super, рэпер уже покинул медицинское учреждение: его застали на пороге клиники. Джиган сел в такси эконом-класса и уехал в неизвестном направлении.