Певица и актриса Селена Гомес поправилась из-за препаратов, которые принимает, чтобы бороться с волчанкой. Об этом пишет Page Six.

Гомес объясняет, что ее вес колеблется из-за лекарств против волчанки. Когда она принимает их, то полнеет, когда перестает это делать — худеет. По словам певицы, это естественная и нормальная реакция организма на препараты.

Певица также отметила, что для нее на первом месте здоровье и забота о себе. Она исправно принимает лекарства, чтобы чувствовать себя хорошо, и уверена, что препараты идут ей на пользу. Тех, кого не устраивает внешний вид артистки, она призвала отписаться и перестать оставлять гневные комментарии.

Системную красную волчанку — тяжелое аутоиммунное заболевание — у Селены Гомес обнаружили восемь лет назад. Шесть лет назад артистке пересадили почку.