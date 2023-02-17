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2 часа назад

Модель Эмили Ратаковски выложила видео в леопардовом купальнике

Мира Маркина

Модель Эмили Ратаковски опубликовала видео, в котором примерила леопардовое бикини. Соответствующий пост появился в ее личном блоге в соцсетях.

С помощью видео Ратаковски анонсировала новую коллекцию купальников, которые создал ее собственный бренд Inamorata. Модель продемонстрировала в красный топ с открытой спиной и леопардовые плавки на завязках.

Поклонники Эмили Ратаковски восхитились ее образом и фигурой. Под публикацией появились восторженные комментарии:

"Ты такая сексуальная"

"Потрясающе"

"Мамма миа!"

Супермодель показала фото в бикини на пляже

Ранее 57-летняя модель снялась топлес на пляже.

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