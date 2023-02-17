Модель Эмили Ратаковски опубликовала видео, в котором примерила леопардовое бикини. Соответствующий пост появился в ее личном блоге в соцсетях.

С помощью видео Ратаковски анонсировала новую коллекцию купальников, которые создал ее собственный бренд Inamorata. Модель продемонстрировала в красный топ с открытой спиной и леопардовые плавки на завязках.

Поклонники Эмили Ратаковски восхитились ее образом и фигурой. Под публикацией появились восторженные комментарии:

"Ты такая сексуальная"

"Потрясающе"