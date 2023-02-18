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2 часа назад

Актриса Виктория Толстоганова выложила фото со взрослыми детьми

Мира Маркина

Российская актриса Виктория Толстоганова показала, как повзрослели ее дети. В соцсетях артистки появилось фото с дочерью и старшим сыном.

Толстоганова выложила фото со взрослыми детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Варвара родилась в 2005 году и стала для Толстогановой первым ребенком. Через три года у девочки появился брат Федор. Их отец — актер Андрей Кузичев. С ним Виктория Толстоганова прожила 15 лет. В 2011 году брак распался, но Варвара и Федор носят фамилию отца и свободно с ним видятся.

С нынешним мужем Виктории Толстогановой, актером и режиссером Алексеем Аграновичем, у детей дружеские отношения. В браке с ним актриса родила еще одного сына — Ивана, которому сейчас 11 лет.

Соцсети

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