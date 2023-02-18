Толстоганова выложила фото со взрослыми детьми

Варвара родилась в 2005 году и стала для Толстогановой первым ребенком. Через три года у девочки появился брат Федор. Их отец — актер Андрей Кузичев. С ним Виктория Толстоганова прожила 15 лет. В 2011 году брак распался, но Варвара и Федор носят фамилию отца и свободно с ним видятся.