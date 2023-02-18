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Актер Константин Крюков рассказал, почему не появляется с дочерью на публике

Дочь актера Константина Крюкова — "не очень социальный человек" и не стремится быть публичной. Об этом он рассказал "Газете.ру".

Крюков рассказал, почему не появляется с дочерью на публике
© РИА Новости

По словам актера, он проводит с дочерью Юлией время на курортах, за просмотром кино и компьютерными играми. У них также много общих тем для разговора. С профессией Юлия пока не определилась, и Крюков не настаивает на том, чтобы сделать ее своей последовательницей.

Юлия — дочь Константина Крюкова от первого брака, ее мать — Евгения Варшавская. С ней артист развелся через год семейной жизни. В чем причина расставания, неизвестно. С 2013 года актер женат на пиар-менеджере Алине Алексеевой.

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