Дана Борисова заявила, что ее бывший муж прячется от дочери

Об этом телеведущая рассказала в беседе с порталом «А теперь внимание!».

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По словам Борисовой ее дочь Полина уже год не видела отца, который, к слову, живет в соседнем доме. Максим Аксенов не хочет общаться с дочерью, не отвечает на ее телефонные звонки, скрывается от нее.

Телеведущая с грустью сообщила, что Полина ходит по району, в надежде встретить отца, поскольку у подростка есть потребность в общении с ним. Однако, Аксенов на контакт не идет и не делает попыток встретиться с дочерью.

Борисова отметила, что ей очень жаль Полину, которая вынуждена звонить отцу с телефонов друзей, поскольку на вызовы с ее номера тот не отвечает.