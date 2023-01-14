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1 час назад

Дана Борисова заявила, что ее бывший муж не хочет общаться с дочерью

Мария Кимакович

Об этом телеведущая рассказала в беседе с порталом «А теперь внимание!».

Дана Борисова заявила, что ее бывший муж прячется от дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Борисовой ее дочь Полина уже год не видела отца, который, к слову, живет в соседнем доме. Максим Аксенов не хочет общаться с дочерью, не отвечает на ее телефонные звонки, скрывается от нее.

Телеведущая с грустью сообщила, что Полина ходит по району, в надежде встретить отца, поскольку у подростка есть потребность в общении с ним. Однако, Аксенов на контакт не идет и не делает попыток встретиться с дочерью.

Как нельзя наказывать ребенка

Борисова отметила, что ей очень жаль Полину, которая вынуждена звонить отцу с телефонов друзей, поскольку на вызовы с ее номера тот не отвечает.

«Конечно, ее сердечко кровоточит», — сказала Борисова.

Ранее Ксения Бородина резко ответила жене бывшего мужа.

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