Яна Рудковская выложила редкое фото с матерью

Продюсер Яна Рудковская опубликовала фото с мамой и младшими сыновьями, которое сделала после концерта Димы Билана. Пост появился в личном блоге Рудковской.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам продюсера, ее мама Светлана Николаевна — большая поклонница исполнителя. То же Рудковская написала о сыновьях Александре и Арсении.

Светлана Николаевна — кандидат медицинских наук, невролог. Яна Рудковская после школы тоже планировала строить карьеру врача и получила образование по специальности "врач-дерматовенеролог". Однако позже она заинтересовалась бьюти-индустрией, а в 2005 году ушла в шоу-бизнес.

У Рудковской четверо детей: 21-летний Андрей, 20-летний Николай, 10-летний Александр и 2-летний Арсений. Андрея продюсер усыновила, Николай появился в браке с бизнесменом Виктором Батуриным. Младшие дети — сыновья фигуриста Евгения Плющенко.

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