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2 часа назад

49-летняя жена певца Стаса Михайлова показала фигуру после похудения

Мира Маркина

Инна, жена народного артиста России Стаса Михайлова выложила фото в открытом комбинезоне и продемонстрировала, как изменилась ее фигура после похудения. Фото из дубайских апартаментов, где Инна отдыхает с близкими, появилось в ее личном блоге.

49-летняя жена Стаса Михайлова показала фигуру после похудения
Фото: СоцсетиСоцсети

Инна Михайлова отметила, что последнее время старалась сбросить вес и теперь хочет похвалиться результатом. Подписчики высоко оценили ее внешний вид:

"Шикарно! Глаз не оторвать"

"Вау, красота"

"Фигура роскошная"

Инна стала женой Стаса Михайлова в 2011 году, у них родилось две дочери: Иванна, которой 13 лет, и 10-летняя Мария. Кроме того, у Инны есть детиот футболиста Андрея Канчельскиса: сыну Андрею 29 лет, а дочери Еве 23 года.

Соцсети

55-летняя Карла Бруни в откровенном комбинезоне выступила в Сан-Рем

Стас Михайлов также был женат до брака с Инной. С двоюродной сестрой певицы Валерии у артиста двое детей: Никита, которому исполнился 21 год, и дочь Дарья 17 лет. По собственным словам, с ними певец общается редко.

Ранее "Рамблер" писал, что Стас Михайлов станет дедушкой.

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