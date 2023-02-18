Модель Синди Кроуфорд удивила фанатов в видео из сауны

Синди Кроуфорд, супермодель девяностых, выложила видео из сауны и поразила подписчиков блога своим внешним видом без макияжа. Об этом пишет Daily Mail.

В коротком видеоролике 56-летняя модель собирает на лбу и висках тонкие волосы, которые в англоязычных странах называют "младенческими волосиками". Так она пытается создать "челку".

Фолловеры Синди заметили, что ее на видео очень трудно узнать. Без макияжа ее лицо выглядит непривычно:

"Выглядит так, будто это не она"

"Кто это в посте Синди? Друг? Возлюбленный? Коллега?"

"Я думал, это Джулия Робертс"

Один из фанатов подчеркнул, что на лице Синди нет ее "знаменитой родинки". По его мнению, именно она делала модель особенной.