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1 час назад

Модель Синди Кроуфорд удивила фанатов в видео из сауны

Мира Маркина

Синди Кроуфорд, супермодель девяностых, выложила видео из сауны и поразила подписчиков блога своим внешним видом без макияжа. Об этом пишет Daily Mail.

В коротком видеоролике 56-летняя модель собирает на лбу и висках тонкие волосы, которые в англоязычных странах называют "младенческими волосиками". Так она пытается создать "челку".

Фолловеры Синди заметили, что ее на видео очень трудно узнать. Без макияжа ее лицо выглядит непривычно:

"Выглядит так, будто это не она"

"Кто это в посте Синди? Друг? Возлюбленный? Коллега?"

"Я думал, это Джулия Робертс"

Один из фанатов подчеркнул, что на лице Синди нет ее "знаменитой родинки". По его мнению, именно она делала модель особенной.

Супермодель Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа и фильтров

Ранее Синди Кроуфорд уже удивляла поклонников.

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