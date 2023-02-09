Поклонники не узнали 56-летнюю Синди Кроуфорд

"О нет, только не челка. Вам же не 15, чтоб так экспериментировать!"; "Я вообще думала это Стивен Тайлер на фото, но никак не наша красотка Синди"; "Стивен Тайлер, неужели это ты?!" — недоумевали подписчики супермодели.