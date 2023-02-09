Поклонники не узнали 56-летнюю Синди Кроуфорд

Супермодель Синди Кроуфорд опубликовала в своих соцсетях фото, на котором она запечатлела себя в зеркале без макияжа и с новой стрижкой.
Поклонники звезды мировых подиумов не сразу ее узнали. "Странная челка" по мнению фанатов совсем не идет статной и элегантной модели:
"О нет, только не челка. Вам же не 15, чтоб так экспериментировать!"; "Я вообще думала это Стивен Тайлер на фото, но никак не наша красотка Синди"; "Стивен Тайлер, неужели это ты?!" — недоумевали подписчики супермодели.
Ранее мы писали о том, что 57-летняя модель снялась топлес на фоне океана.