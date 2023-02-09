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34 минуты назад

Поклонники не узнали 56-летнюю Синди Кроуфорд

Диана Товсепова

Супермодель Синди Кроуфорд опубликовала в своих соцсетях фото, на котором она запечатлела себя в зеркале без макияжа и с новой стрижкой.

Поклонники не узнали 56-летнюю Синди Кроуфорд
Фото: СоцсетиСоцсети

Поклонники звезды мировых подиумов не сразу ее узнали. "Странная челка" по мнению фанатов совсем не идет статной и элегантной модели:

"О нет, только не челка. Вам же не 15, чтоб так экспериментировать!"; "Я вообще думала это Стивен Тайлер на фото, но никак не наша красотка Синди"; "Стивен Тайлер, неужели это ты?!" — недоумевали подписчики супермодели.

Супермодель показала фото в бикини на пляже

Ранее мы писали о том, что 57-летняя модель снялась топлес на фоне океана.

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