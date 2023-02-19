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1 час назад

Певица Глюк’Oza поздравила бабушку с 93-летием: видео

Мира Маркина

Музыкальная исполнительница Наталья Ионова (Глюк'oZa) поздравила бабушку с днем рождения: ей исполнилось 93 года. Видео с именинницей певица выложила в личном блоге в социальных сетях.

Певица привезла близкому человеку букет цветов, парфюм и торт с праздничными свечами.

Глюк'oZa много раз рассказывала, что благодарна бабушке за то, что та ее вырастила. Наталья Ионова старается делать все, чтобы Лидия Михайловна ни в чем не нуждалась. Несколько раз в неделю они обязательно созваниваются или видятся.

Ионова также вспоминала, что не может простить себе слов, сказанных в детстве, когда бабушка пришла за ней в школу. Тогда Наталья заявила, что Лидия Михайловна ей больше не бабушка, и до сих пор просит прощения за эти слова.

Глюкоза станет ведущей шоу "Бьюти Баттл"

Ранее Глюк'oZa подарила дочери часы за миллион рублей.

Звёзды,Видео,Наталья Ионова,
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