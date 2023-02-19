Музыкальная исполнительница Наталья Ионова (Глюк'oZa) поздравила бабушку с днем рождения: ей исполнилось 93 года. Видео с именинницей певица выложила в личном блоге в социальных сетях.

Певица привезла близкому человеку букет цветов, парфюм и торт с праздничными свечами.

Глюк'oZa много раз рассказывала, что благодарна бабушке за то, что та ее вырастила. Наталья Ионова старается делать все, чтобы Лидия Михайловна ни в чем не нуждалась. Несколько раз в неделю они обязательно созваниваются или видятся.