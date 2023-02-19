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1 час назад

Певица Наташа Королева рассказала, что потеряла покой, когда родила сына от Тарзана

Мира Маркина

Певица Наташа Королева призналась, что с рождением сына от Тарзана (Сергея Глушко) ее жизнь кардинально изменилась. Она поздравила Архипа с днем рождения и опубликовала совместное фото в социальных сетях.

Королева рассказала, что потеряла покой, когда родила от Тарзана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сыну Королевой исполнился 21 год. По ее словам, рождение Архипа принесло ей счастье и забрало покой. Певица пожелала ему ценить время и людей, получать от жизни удовольствие даже в трудные времена, быть сильным и в то же время гибким.

Архип учится в университете и преподает японский язык — за каждое занятие зарабатывает пять тысяч рублей. Кроме того, он появляется вместе с Наташей Королевой в программах на телевидении. Сейчас Архип стажируется в японском университете и не интересуется шоу-бизнесом.

Соцсети

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Ранее Наташа Королева прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном.

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