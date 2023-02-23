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1 час назад

Певец Олег Газманов рассказал, почему осторожно спрашивает старшего сына о личной жизни

Мира Маркина

Музыкальный исполнитель Олег Газманов спрашивает старшего сына Родиона о женитьбе и детях, но старается быть аккуратным. Об этом старший Газманов рассказал в интервью Алене Жигаловой.

Олег Газманов переживает о личной жизни 41-летнего сына Родиона, но старается не быть назойливым:

"Я с возрастом начинаю ворчать, но я не думаю, что я его сильно прессую".

Родион родился в браке Олега Газманова с Ириной Газмановой. Они прожили вместе 22 года. Старший сын Олега, как и он сам, занимается музыкой.

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Родион Газманов почти рассказывает о своей личной жизни в интервью. В конце 2022 признавался, что ему комфортно быть холостяком, хотя он не против стать отцом.

Ранее Родион Газманов отказался праздновать Новый год с семьей.

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