Родион Газманов объяснил отказ встречать Новый год с семьей

Российский певец Родион Газманов рассказал, почему не встречает Новый год с родными. Его слова приводит 5-tv.ru.

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Сын популярного российского музыканта Олега Газманова — Родион — предпочитает не проводить этот праздник с семьей. У него есть другие занятие.

«Есть такая примета: если ты встретил новый год на сцене, значит, весь следующий год будет музыкальным, сценическим», — объяснил причину Родион Газманов.

Но также артист добавил, что после работы всегда возвращается и оставшиеся праздничные дни проводит с семьей.