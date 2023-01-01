Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+14° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Родион Газманов объяснил отказ встречать Новый год с семьей

Катя Кобышева

Российский певец Родион Газманов рассказал, почему не встречает Новый год с родными. Его слова приводит 5-tv.ru.

Родион Газманов объяснил отказ встречать Новый год с семьей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сын популярного российского музыканта Олега Газманова — Родион — предпочитает не проводить этот праздник с семьей. У него есть другие занятие.

«Есть такая примета: если ты встретил новый год на сцене, значит, весь следующий год будет музыкальным, сценическим», — объяснил причину Родион Газманов.

Но также артист добавил, что после работы всегда возвращается и оставшиеся праздничные дни проводит с семьей.

Певица Ольга Орлова вспомнила, как проспала Новый год в Антарктиде

Ранее жена шефа Ивлева впервые показала лицо ребенка.

Звёзды,Родион Газманов,Олег Газманов,Ольга Орлова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители