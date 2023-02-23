Подольская рассказала, почему ее дети не будут учиться за рубежом

Музыкальная исполнительница Наталья Подольская не хочет, чтобы ее дети учились в зарубежной школе, потому что они будут слишком далеко от семьи. Об этом она рассказала в интервью "МУЗ-ТВ".

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По словам Подольской, ни она, ни ее муж Владимир Пресняков никогда не хотели, чтобы их дети получали среднее образование в зарубежной школе. Родители "буквально живут" сыновьями и не хотят разлучаться:

"Поэтому дети будут учиться там, где мы живем. По крайней мере, до какого-то такого осознанного возраста".

Наталья Подольская и Владимир пресняков женаты с 2010 года, а до этого встречались пять лет. В 2015 году у них появился сын Артемий, а через пять лет родился второй ребенок — Иван.