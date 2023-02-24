Певица Юлианна Караулова рассказала, почему не родила до 33 лет

Музыкальная исполнительница Юлианна Караулова не рожала до весны прошлого года, потому что устраивала карьеру. Об этом она рассказала на YouTube-канале "Ключ".

"Если бы у меня не было пунктика гнаться за всем подряд, наверное, я бы раньше стала мамой".

По собственным словам, певица боялась не воспользоваться какой-то карьерной возможностью из-за беременности и ухода за ребенком. Она рассказала, что испытывала синдром упущенной выгоды: боялась отдыхать и даже на сутки отвлекаться от работы. "Расслабиться" помог пример коллег, которые выгорели и охладели к любимому делу.