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1 час назад

Певица Юлианна Караулова рассказала, почему не родила до 33 лет

Мира Маркина

Музыкальная исполнительница Юлианна Караулова не рожала до весны прошлого года, потому что устраивала карьеру. Об этом она рассказала на YouTube-канале "Ключ".

Караулова стремилась достичь высот в музыке и откладывала создание семью:

"Если бы у меня не было пунктика гнаться за всем подряд, наверное, я бы раньше стала мамой".

По собственным словам, певица боялась не воспользоваться какой-то карьерной возможностью из-за беременности и ухода за ребенком. Она рассказала, что испытывала синдром упущенной выгоды: боялась отдыхать и даже на сутки отвлекаться от работы. "Расслабиться" помог пример коллег, которые выгорели и охладели к любимому делу.

45-летняя Ольга Орлова стала мамой во второй раз

Ранее первый ребенок родился у Пэрис Хилтон.

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