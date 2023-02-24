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37 минут назад

Певица Валерия 3 недели болела неизвестной болезнью

Мира Маркина

Музыкальная исполнительница Валерия еще в январе стала жаловаться на проблемы со здоровьем и обратилась ко врачу. Определить точный диагноз не удалось, рассказала артистка "Пятому каналу".

По словам Валерии, у нее были идеальные результаты анализа крови, а точного названия болезни певица не знает:

"Сказали, ну какой-то был вирус, какой не знаю. Какой-то странный, очень долгий".

Певица лечилась дома, а маме Галине Николаевне предложила лечь в больницу, чтобы быть под круглосуточным наблюдением врачей. По словам Валерии, маму "прокапали" и выписали через неделю в хорошем самочувствии.

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Ранее муж Валерии Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о его влюбленности в другую женщину.

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