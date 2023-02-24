Актриса Юлия Такшина, известная по сериалу "Не родись красивой", сфотографировалась в термальном источнике на Камчатке. Соответствующая публикация появилась в ее соцсетях.

На фото Юлия Такшина в слитном черно-сером купальнике, ее волосы собраны в пучок. Температура воды в источнике, где позирует актриса, 38 градусов по Цельсию.

Соцсети

В посте актриса призналась в любви Камчатке, где сейчас проходят ее гастроли. Подписчики сделали комплименты фигуре Такшиной:

"Ты просто богиня"

"Роскошная женщина"

"Какая фигура, самая сексуальная актриса на свете"