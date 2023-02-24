Актриса Юлия Такшина, известная по сериалу "Не родись красивой", сфотографировалась в термальном источнике на Камчатке. Соответствующая публикация появилась в ее соцсетях.
На фото Юлия Такшина в слитном черно-сером купальнике, ее волосы собраны в пучок. Температура воды в источнике, где позирует актриса, 38 градусов по Цельсию.
В посте актриса призналась в любви Камчатке, где сейчас проходят ее гастроли. Подписчики сделали комплименты фигуре Такшиной:
"Ты просто богиня"
"Роскошная женщина"
"Какая фигура, самая сексуальная актриса на свете"
Юлия Такшина сыграла в "Не родись красивой" секретаршу Вики Клочковой — полную противоположность главной героини Кати Пушкаревой (Нелли Уварова). С коллегой по сериалу Григорием Антипенко у нее появились двое сыновей: 15-летний Иван и 13-летний Федор. Артисты расстались спустя шесть лет отношений, официально брак не заключали.