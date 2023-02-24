Актриса Ольга Кабо выложила редкое фото с отцом

Актриса Ольга Кабо опубликовала фотографию с отцом и призналась, что ей его не хватает. Так она почтила память близкого человека в личном блоге.
"Папочка! Сегодня тебе исполнилось бы 78….Мне тебя очень не хватает. Люблю тебя…Светлая память", — подписала снимок Кабо.
Отца актрисы не стало 19 мая 2021 года, он скончался в своей квартире. Игорь Яковлевич Кабо умер в 76 лет.
Артистка много раз рассказывала, что очень близка с родителями: они всегда верили в ее мечты и помогали их реализовывать. Кабо старалась как можно чаще их навещать. Уход отца она восприняла болезненно и почти полгода ни с кем не обсуждала эту тему. Прийти в себя ей помогла работа: Ольга вышла на сцену через несколько дней после смерти близкого человека, чтобы не подвести коллег и публику.