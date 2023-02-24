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2 часа назад

Бывшая Мэрилина Мэнсона призналась, что обвинила певца в насилии из-за его экс-невесты

Мира Маркина

Модель Эшли Морган Смитлайн, у которой были отношения с рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном, рассказала, что обвинить его в изнасиловании потребовала бывшая невеста певца. История Смитлайн опубликована в Page Six.

Бывшая Мэнсона обвинила певца в насилии из-за его экс-невесты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эван Рэйчел Вуд, которая также состояла в отношениях с Мэнсоном, вместе с несколькими соратниками обвинили музыканта в изнасиловании и нападении, хотя подобных инцидентов с его участием не происходило. Из-за обвинения Мэнсона уволили из лейбла, и он потерял возможность гастролировать.

Эшли Морган Смитлайн по настоянию Вуд говорила, что музыкант изнасиловал ее, порезал ножом со свастикой и засунул кулак в рот во время секса. Модель опровергла свои слова.

СМИ: звезду сериала "Уэнсдэй" Перси Хайнс Уайта обвинили в изнасиловании

Мэрилин Мэнсон отстаивает свою честь в суде и хочет "восстановить справедливость". По его словам, он ощущает "беспокойство, растерянность, депрессию, безумие, бессонницу и страх". Музыкант волнуется не только за себя, но и за жену.

Ранее падчерица актера сериала "Папины дочки" обвинила его в домашнем насилии.

Звёзды,Эван Вуд,Мэрилин Мэнсон,
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