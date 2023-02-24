Бывшая Мэнсона обвинила певца в насилии из-за его экс-невесты

Модель Эшли Морган Смитлайн, у которой были отношения с рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном, рассказала, что обвинить его в изнасиловании потребовала бывшая невеста певца. История Смитлайн опубликована в Page Six.

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Эван Рэйчел Вуд, которая также состояла в отношениях с Мэнсоном, вместе с несколькими соратниками обвинили музыканта в изнасиловании и нападении, хотя подобных инцидентов с его участием не происходило. Из-за обвинения Мэнсона уволили из лейбла, и он потерял возможность гастролировать.

Эшли Морган Смитлайн по настоянию Вуд говорила, что музыкант изнасиловал ее, порезал ножом со свастикой и засунул кулак в рот во время секса. Модель опровергла свои слова.