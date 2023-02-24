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2 часа назад

Бывшая жена телеведущего Александра Гордона показала их подросших детей

Мира Маркина

Актриса Нозанин Абдулвасиева, бывшая жена телеведущего Александра Гордона, показала, как подросли их общие дети. Фотографию с сыновьями она опубликовала в личном блоге.

Бывшая жена Гордона показала их подросших детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Абдулвасиева была четвертой женой Александра Гордона, она на 30 лет младше него. Супруги развелись после шести лет совместной жизни, но сохранили теплные отношения. Гордон свободно общается с восьмилетним Сашей и шестилетним Федором.

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У телеведущего также есть две дочки: Анне от писательницы Марии Бердниковой 34 года, а Александре от журналистки Елены Пашковой — 10 лет.

Телеведущий Александр Гордон обозвал коллегу Юлию Барановскую в эфире

С 2022 года Гордон женат на 20-летней арфистке Софии Каландадзе. Муж и жена познакомились за четыре года до этого, когда выступали вместе.

Ранее подросших детей вывел в свет Филипп Киркоров.

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