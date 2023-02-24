Бывшая жена Гордона показала их подросших детей

Актриса Нозанин Абдулвасиева, бывшая жена телеведущего Александра Гордона, показала, как подросли их общие дети. Фотографию с сыновьями она опубликовала в личном блоге.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Абдулвасиева была четвертой женой Александра Гордона, она на 30 лет младше него. Супруги развелись после шести лет совместной жизни, но сохранили теплные отношения. Гордон свободно общается с восьмилетним Сашей и шестилетним Федором.

Соцсети

У телеведущего также есть две дочки: Анне от писательницы Марии Бердниковой 34 года, а Александре от журналистки Елены Пашковой — 10 лет.

С 2022 года Гордон женат на 20-летней арфистке Софии Каландадзе. Муж и жена познакомились за четыре года до этого, когда выступали вместе.