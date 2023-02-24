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1 час назад

7 Дней: Ирину Пегову преследует назойливый поклонник

Мира Маркина

В откровенном интервью изданию «Караван историй» (издательство «7 Дней») звезда российского кино и телевидения Ирина Пегова рассказала о мужчине, который преследует ее.

Пегова пожаловалась на преследования назойливого поклонника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Впервые о назойливом фанате артистка говорила еще в 2019 году будучи гостьей шоу «Вечерний Ургант». В беседе с журналистом издания Пегова подтвердила: поклонник продолжает преследовать ее, узнавая все новые подробности ее личной жизни.

«Один человек знает уже и номер моей машины, и адрес, где я раньше жила, и где я сейчас живу. Приезжает и просто звонит в дверь», — поделилась звезда.

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Пегова считает, что ситуация рано или поздно нормализуется. Также актриса выразила надежду обрести любимого мужчину. Напомним, брак Ирины Пеговой с Дмитрием Орловым распался в 2011 году. С тех пор артистка избегает вопросов о личной жизни.

Ранее мы рассказывали, с кем встречается Иван Жидков.

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