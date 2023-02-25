Зудина рассказала, что не хотела выходить замуж за Табакова

Актриса Марина Зудина не хотела становиться женой режиссера Олега Табакова и матерью его детей. В ее планах было выйти замуж за другого человека. Об этом артистка рассказала в YouTube-шоу "Света вокруг света".

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Зудина объяснила, что никогда не строила планов на отношения с режиссером Олегом Табаковым, который старше ее на 30 лет. Актриса жила сегодняшним днем, получала удовольствие от взаимной любви, но в роли жены себя не представляла.

Марина Зудина и Олег Табаков начали встречаться еще в институте, хотя у режиссера была семья: жена Людмила Крылова и дети. Влюбленные долго сохраняли отношения в тайне, а Марина решилась на аборт, чтобы не разрушить семью Олега. В 1994 году семья Табакова распалась.

Режиссер давно женат на Марине, в их браке родились 27-летний Павел и 16-летняя Мария. Сын артистов, как и родители, играет в театре и кино.