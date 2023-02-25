Мадонна рассталась с парнем младше нее на 41 год

Отношения музыкальной исполнительницы Мадонны с манекенщиком Эндрю Дарнеллом, который младше нее на 41 год, прекратились. Об этом пишет Page Six.

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Полугодовой роман 64-летней Мадонны и 23-летнего Эндрю Дарнелла закончился. Причина неизвестна, но есть сведения, что у Дарнелла появилась девушка-сверстница.

По словам источника Page Six, певица воспринимала отношения с манекенщиком как интрижку и не переживает из-за расставания. Тем не менее, разрыв совпал с кризисом уверенности в себе у Мадонны, и ее эмоциональное состояние нестабильно.

О том, что Мадонна и Дарнелл встречаются, стало известно в августе прошлого года. За четыре месяца до этого певица рассталась с 27-летним Ахламаликом Уильямсом, отношения с которым длились больше трех лет.