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2 часа назад

Певица Мадонна рассталась с парнем младше нее на 41 год

Мира Маркина

Отношения музыкальной исполнительницы Мадонны с манекенщиком Эндрю Дарнеллом, который младше нее на 41 год, прекратились. Об этом пишет Page Six.

Мадонна рассталась с парнем младше нее на 41 год
Фото: СоцсетиСоцсети

Полугодовой роман 64-летней Мадонны и 23-летнего Эндрю Дарнелла закончился. Причина неизвестна, но есть сведения, что у Дарнелла появилась девушка-сверстница.

По словам источника Page Six, певица воспринимала отношения с манекенщиком как интрижку и не переживает из-за расставания. Тем не менее, разрыв совпал с кризисом уверенности в себе у Мадонны, и ее эмоциональное состояние нестабильно.

Page Six: Фильм о Мадонне снят с производства из-за претензий певицы к сценарию

О том, что Мадонна и Дарнелл встречаются, стало известно в августе прошлого года. За четыре месяца до этого певица рассталась с 27-летним Ахламаликом Уильямсом, отношения с которым длились больше трех лет.

Ранее дочь Мадонны выложила откровенное фото.

Звёзды,Мадонна,
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