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55 минут назад

Звезда "Уральских пельменей" Илана Юрьева ищет квартиру в Дубае

Мира Маркина

Юмористка Илана Юрьева, известная по шоу "Уральские пельмени", прилетела в Дубай, чтобы выбрать квартиру. Об этом она сообщила в социальных сетях, подчеркнув, что не собирается покидать Россию.

Звезда "Уральских пельменей" Илана Юрьева ищет квартиру в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юрьева и ее муж планируют найти квартиру, чтобы инвестировать в нее или сдавать жилье в аренду. Переезжать в Дубай семья не планирует.

Илана Июрьева замужем за предпринимателем Дмитрием Дылдиным. По ее словам, в одном из ресторанов Москвы они сразу влюбились друг в друга и при первой же встрече стали шутить о свадьбе. Расписались через год и сейчас воспитывают семилетнюю дочь Диану.

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Звёзды,Илана Юрьева,
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