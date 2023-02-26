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15 минут назад

Мать Тимати считает, что ее сын "киборг", спрятавший сердце от окружающих

Мира Маркина

Симона Юнусова, мать рэпера Тимати (Тимура Юнусова) считает, что ее первенец вырос "киборгом", который не открывает сердце другим. Об этом она написала личном блоге в социальных сетях.

Мать Тимати считает, что он "киборг", прячущий сердце от других
Фото: СоцсетиСоцсети

Юнусова рассказала, что доктор запрещал ей в роддоме подходить к сыну, когда тот плакал, чтобы ребенок разрабатывал легкие. Она также с первых дней обливала Тимура ледяной водой, занималась с ним плаванием, динамической гимнастикой.

"В результате "Киборг" вырос конкурентоспособным, психически устойчивым, упрямым в достижении своих целей, честным и очень эмоционально закрытым при всем внешнем обаянии", — подытожила Симона.

Мать рэпера отметила, что всегда была для него, скорее, подругой, и считает это неправильным. По мнению Симоны, она слишком много усилий приложила, чтобы сын вырос независимым и самостоятельным: поэтому он стал закрытым и открывает себя настоящего далеко не всем.

Комик Чебатков рассказал о неприятном случае на рэп-баттле

Юнусова считает, что воспитывать детей стоит без фанатизма.

Ранее мать Тимати рассказала, как относится к его новой девушке.

Звёзды,Тимати,
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