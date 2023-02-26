Юлия Бордовских винит себя в сильной анорексии у дочери

Телеведущая Юлия Бордовских сожалеет, что не заметила вовремя симптомы анорексии у дочери. Об этом Бордовских рассказала в интервью Надежде Стрелец.

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По словам ведущей, она долго считала стремление дочери худеть следствием моды или подражанием ее собственному здоровому образу жизни. Бордовских поняла, что у ее ребенка анорексия, когда истощение было уже сильным. До этого, признается она, допустить такой диагноз было трудно: кажется, что подобное не может случиться с близким человеком.

Юлия Бордовских подчеркнула, что на ее дочку Марусю давило "несоответствие знаменитой маме". Телеведущая винит себя в том, что не смогла вовремя обсудить эту проблему с дочкой, а с расстройством пищевого поведения у девочки, которое длилось с 2014 года, до последнего надеялась справиться без участия специалистов.

Когда болезнь усугубилась, Бордовских нашла для Марии клинику в Америке и вместе с дочкой, пока та лечилась от анорексии, проходила психотерапию. Ведущая рекомендует не оттягивать лечение и обращаться к врачам незамедлительно.

Мария Бордовских живет в Москве вместе с мамой и братом. Она снимает кино, пишет сценарии, а также развивает бренд Юлии, связанный с физическим и психическим здоровьем.