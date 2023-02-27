Старостина объяснила, почему однажды выгнала свекровь из дома

Звезда сериала «Небеса подождут» Елена Старостина в студии телепрограммы «Звезды сошлись» (НТВ) рассказала, как прогнала свекровь из дома. По словам актрисы, супруг поддержал ее решение.

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Елене однажды пришлось попросить свекровь присмотреть за сыном Матвеем – у артистки был эфир. Однако визит матери мужа закончился скандалом.

«Она заходит и говорит: «А почему нет первого и второго? Моя дочь всегда готовит первое, второе и третье!» — вспомнила в студии актриса.

Не выдержав критики родственницы, Старостина попросила ее уйти. По словам Елены, ей было неловко за свое решение. Долгое время свекровь и невестка не обсуждали конфликт.

«Через какое-то время она приехала и извинилась, мы с ней обнялись», — рассказала звезда.