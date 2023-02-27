Наташа Королева высмеяла слова Волочковой о разводе с Тарзаном

Певица Наташа Королева прокомментировала слова балерины Анастасии Волочковой о том, что Еоролева с Тарзаном уже не вместе.

Фото: Соцсети Соцсети

По словам певицы, когда она увидела ролик с репликой балерины, ее супруг был на гастролях со спектаклем. Королева позвонила ему и спросила, не "шалит" ли он опять и иронично посоветовала ему закругляться с шалостями, "а то Настя тут рассказывает".

Певица отмечает, что в их отношениях с Тарзаном царит любовь и гармония, а ни о каком разводе в паре речи не идет.

Королева замужем за Сергеем Глушко с 2003 года. Долгое время звезда мечтала о втором ребенка, но естественные беременности и попытки ЭКО оборачивались неудачами. В 2021 году Королева даже стала донором яйцеклетки для однополой пары в США.