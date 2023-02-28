Актриса Зепюр Брутян ждет первенца, отцом которого является ее муж Павел Прилучный. О беременности звезды стало известно буквально пару недель назад.

Зепюр объявила о своем положении в день рождения в соцсетях, а потом пропала с радаров. Она больше недели не появлялась в Сети, чем очень обеспокоила фанатов. Но наконец поклонники дождались ее возвращения.

Артистка опубликовала новое видео, на котором предстала в боди кремового цвета. Видно, как сильно подрос у нее животик, так как штаны на талии звезда застегнуть не смогла.

Соцсети

«Последние дни выдались особенно насыщенными. Хотелось взять выходные и побыть больше с семьей», — написала Зепюр.

Отметим, если для Брутян этот ребенок станет первым, то у Прилучного уже богатый опыт отцовства за плечами. У него есть дочь и сын от предыдущей супруги — актрисы Агаты Муцениеце.