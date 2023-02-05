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37 минут назад

"Чтоб не увела другая молоденькая": историк моды Васильев посоветовал актрисе Брутян беречь Прилучного

Мира Маркина

Историк моды Александр Васильев в беседе с порталом "7 дней" посоветовал актрисе Зепюр Брутян беречь мужа Павла Прилучного от других женщин.

Васильев посоветовал Брутян беречь Прилучного от других женщин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Васильева, актер пользуется большой популярностью у девушек:

"Хочу дать Зепюр совет — берегите мужа, чтобы на следующих съемках его не увела из семьи другая молоденькая актриса. Желающих будет много".

Историк моды подчеркнул, что Павел олицетворяет тот тип мужчин, которых нужно постоянно соблазнять. Как отметил Васильев, Зепюр активно прибегает к приемам, которые помогают сконцентрировать внимание мужа только на ней:

"Открытые плечи, голый животик, томный взгляд".

Актриса Мирослава Карпович рассказала об отношениях с новой семьей Павла Прилучного

Вместе с тем Васильев добавил, что не считает образ Брутян вульгарным, скорее "пикантным".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Павел Прилучный рассказал о манипуляциях дочери.

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