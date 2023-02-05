Васильев посоветовал Брутян беречь Прилучного от других женщин

Историк моды Александр Васильев в беседе с порталом "7 дней" посоветовал актрисе Зепюр Брутян беречь мужа Павла Прилучного от других женщин.

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По мнению Васильева, актер пользуется большой популярностью у девушек:

"Хочу дать Зепюр совет — берегите мужа, чтобы на следующих съемках его не увела из семьи другая молоденькая актриса. Желающих будет много".

Историк моды подчеркнул, что Павел олицетворяет тот тип мужчин, которых нужно постоянно соблазнять. Как отметил Васильев, Зепюр активно прибегает к приемам, которые помогают сконцентрировать внимание мужа только на ней:

"Открытые плечи, голый животик, томный взгляд".

Вместе с тем Васильев добавил, что не считает образ Брутян вульгарным, скорее "пикантным".