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3 часа назад

Ида Галич рассказала, что не общается с Ивлеевой из-за воровства контента

Мария Каткова

Блогер и телеведущая Ида Галич рассказала, почему больше не общается со своей коллегой Настей Ивлеевой. Ее слова приводит издание "Телепрограмма".

Еще до этого Настя Ивлеева поделилась видео на своем YouTube-канале. В нем она рассказала, что больше не общается с Идой Галич, а также отметила, что бывшая подруга рассказывает слишком много подробностей своим подписчикам.

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Галич решила ответить ей. Она отметила, что Настя хорошо выглядит, а также поблагодарила ее за выбор фото на обложке видео. Телеведущая также добавила, что уже никогда не будет дружить Ивлеевой, поэтому поклонникам не стоит рассчитывать на воссоединение подруг.

"У друзей не принято воровать контент"

Ранее сообщалось, что Галич рассказала о тратах в 1,5 млн рублей ежемесячно.

Звёзды,Видео,Ида Галич,
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