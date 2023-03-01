Павел Прилучный не хотел быть актером, когда выбирал профессию. Поступить в профильное училище заставили близкие. Об этом Прилучный рассказал Вosco.
Павел, по собственным словам, относился к актерству придвзято, но в театральном училище было 20 бюджетных мест. Так как семья Прилучного жила бедно, а брат и сестра учились на платном, Павлу нельзя было получать образование "на коммерческой основе".
"Разучили вместе с мамой стихи, и она меня буквально за ухо привела в училище. Я думал, что моя жизнь пошла ко дну в этот момент", — рассказал актер.
Прилучный говорит, что заинтересовался профессией, когда прошел прослушивание в училище. В итоге решил строить актерскую карьеру, чтобы "управлять чувствами людей".