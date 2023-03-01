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2 часа назад

Актер Павел Прилучный признался, что поступил в театральное училище из-за матери

Мира Маркина

Павел Прилучный не хотел быть актером, когда выбирал профессию. Поступить в профильное училище заставили близкие. Об этом Прилучный рассказал Вosco.

Павел, по собственным словам, относился к актерству придвзято, но в театральном училище было 20 бюджетных мест. Так как семья Прилучного жила бедно, а брат и сестра учились на платном, Павлу нельзя было получать образование "на коммерческой основе".

"Разучили вместе с мамой стихи, и она меня буквально за ухо привела в училище. Я думал, что моя жизнь пошла ко дну в этот момент", — рассказал актер.

Прилучный говорит, что заинтересовался профессией, когда прошел прослушивание в училище. В итоге решил строить актерскую карьеру, чтобы "управлять чувствами людей".

Звёзды,Видео,Павел Прилучный,
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