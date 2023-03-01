Павел Прилучный не хотел быть актером, когда выбирал профессию. Поступить в профильное училище заставили близкие. Об этом Прилучный рассказал Вosco .

Павел, по собственным словам, относился к актерству придвзято, но в театральном училище было 20 бюджетных мест. Так как семья Прилучного жила бедно, а брат и сестра учились на платном, Павлу нельзя было получать образование "на коммерческой основе".