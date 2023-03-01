Звездные пары, которые распались из-за алкоголя

Алкогольная зависимость разрушает тысячи семей. И звездные семьи – не исключение. Подробнее о знаменитостях, чьи отношения распались из-за спиртного – в материале "Рамблера".

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Павел Прилучный и Агата Муцениеце

В 2020 году вокруг актера Прилучного разразился скандал. Находясь в процессе развода, Павлу и Агате пришлось какое-то время жить вместе из-за самоизоляции. В своих соцсетях актриса опубликовала ролик, на котором Прилучный выглядел крайне агрессивным. Муцениеце рассказала, что Павел выпивал на протяжении 10 дней, затем поднял руку на нее и довел детей до слез.

По данным инсайдеров, Агата не раз становилась жертвой пьяных выходок Прилучного. В какой-то момент терпение актрисы лопнуло, и она подала на развод.

Владислав Галкин и Дарья Михайлова

Актриса Дарья Михайлова стала четвертой супругой звезды сериалов "Дальнобойщики", "Мастер и Маргарита" и "Спецназ". Артисты поженились в 1998 году, но спустя 10 лет брака Дарья приняла решение о разводе из-за алкогольной зависимости Галкина. В прессе писали, что Михайлова устала терпеть не только пьянство, но и измены мужа. Однако развестись им так и не удалось: в феврале 2010-го Галкин ушел из жизни.

Дана Борисова и Андрей Трощенко

Соцсети

Отношения Борисовой и Трощенко развивались стремительно и закончились так же быстро: в июне 2015 года они поженились, а спустя 8 месяцев решили развестись.

Лишь по прошествии пяти лет Борисова призналась, что отношения с Трощенко были неидеальными с самого начала. Телеведущая выдавала возлюбленного за бизнесмена, хотя он был радиомастером. На свадьбе Дана употребляла запрещенные вещества, а Андрей пытался забыться при помощи спиртного.