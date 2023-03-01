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2 часа назад

Рожков из "Уральских пельменей" рассказал, как приручил лису

Мария Каткова

Юморист и участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков показал на видео, как смог приручить лису. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Рожков живет со своей семьей в поселке недалеко от Екатеринбурга. В январе к его дому начал приходить лис, которого он подкармливал. Теперь лис приходит на постоянной основе и получил имя Игорь.

Сначала к нему приходила лисица и лисенок, потом стал приходить только мальчик. Кличку выбирали вместе с подписчикам: Рожков устроил конкурс и голосование. В финал вошли два варианта: Барсик и Игорь, но в итоге больше голосов набрало имя Игорь. Теперь юморист подкармливает лиса практически каждый день.

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Сам он говорит, что прочитал много литературы на тему заболеваний диких животных и уверен, что Игорь безобиден. он предполагает, что лисы живут в одном из заброшенных коттеджей и избавляют лес от крыс.

Ранее сообщалось, что звезда "Уральских пельменей" Илана Юрьева ищет квартиру в Дубае.

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