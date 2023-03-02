Гарри и Меган выставили из их резиденции: что происходит

Конфликт между принцем Гарри и членами королевской семьи вышел на новый уровень. Карл III выселил герцога и герцогиню Сассекских из их британской резиденции Фрогмор-хаус, расположенной в одном километре от Виндзорского замка. Рассказываем, что послужило этому причиной, и какие отношения сейчас связывают опальных супругов и Букингемский дворец, в материале «Рамблера».

Новоиспеченный король принял такое решение после того, как его младший сын выпустил мемуары «Запасной». Об этом стало известно журналистам из изданий The Sun и New York Post. «Это выселение, безусловно, означает конец пребыванию Гарри и Меган в Великобритании», – отметил источник первой газеты. Инсайдер также рассказал, что паре даже не предложили альтернативную резиденцию. К слову, у Фрогмор-хаус уже появился возможный новый хозяин. Резиденцию предложили обвиненному в изнасиловании принцу Эндрю, однако сам он пока не принял окончательного решения о переезде.

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Принц Гарри и Меган Маркл моментально отреагировали на решение Карла III. Королевский репортер Омид Скоби, ссылаясь на представителя супругов, заявил следующее: «Они были ошеломлены этой новостью. Более того, два члена королевской семьи не ожидали, что Карл III поступит таким образом».

Кажется, после такого радикального решения короля герцоги Сассекские не появятся на коронации Карла III, которая состоится шестого мая. К слову, популярность опальных супругов продолжает стремительно падать не только в Великобритании, но и в США, где они сейчас обосновались.

Напомним, в начале года принц Гарри выпустил скандальные мемуары. В книге герцог Сассекский рассказал об интимных подробностях своей жизни, увлечениях запрещенными веществами, ссорах с принцем Уильямом и военной службе, а также упомянул конфликт Меган Маркл с Кейт Миддлтон.

В одном из интервью младший сын Карла III прошелся и по супруге короля Камилле Паркер-Боулз, заявив, что она сливала личную информацию для того, чтобы подружиться с таблоидами и восстановить свою репутацию. Как пояснил герцог, особо «опасной» королеву-консорт делали ее связи с прессой.