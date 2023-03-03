Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
1 час назад

Актриса Марина Федункив вспомнила, как ссорилась с соседями в Москве

Мира Маркина

Звезде сериала "Реальные пацаны" не доверяли соседи, когда она переехала в Москву. Из-за этого возникали конфликты, рассказала актриса "Мосленте".

Когда Марина Федункив уехала из родной Перми и стала жить в столице, у нее возникали конфликты с соседями в Сокольниках. Актриса поздно приезжала домой из-за насыщенного графика. Другие жильцы в доме, по словам Федункив, воспринимали ее как чужую.

Марина вспомнила, как однажды ее не пускали в подъезд: соседи говорили, что впервые видят женщину. Актрисе пришлось "включить обаяние" и убедить людей, что они видели ее по телевизору.

Марина Федункив рассказала, что доводила до слез режиссера "Реальных пацанов"

Ранее Марина Федункив рассказала о плюсах брака с иностранцем.

Звёзды,Видео,Марина Федункив,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий