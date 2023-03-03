Звезде сериала "Реальные пацаны" не доверяли соседи, когда она переехала в Москву. Из-за этого возникали конфликты, рассказала актриса "Мосленте".

Когда Марина Федункив уехала из родной Перми и стала жить в столице, у нее возникали конфликты с соседями в Сокольниках. Актриса поздно приезжала домой из-за насыщенного графика. Другие жильцы в доме, по словам Федункив, воспринимали ее как чужую.

Марина вспомнила, как однажды ее не пускали в подъезд: соседи говорили, что впервые видят женщину. Актрисе пришлось "включить обаяние" и убедить людей, что они видели ее по телевизору.