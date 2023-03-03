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2 часа назад

Марина Федункив рассказала о плюсах брака с иностранцем

Мира Маркина

Российская актриса Марина Федункив в большом интервью для «Мосленты» откровенно ответила на вопросы о семейной жизни с избранником-итальянцем.

В 2021 году звезда «Реальных пацанов» вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. По словам актрисы, у нее с супругом есть очевидные различия в менталитете. Однако это обстоятельство скрадывается множеством плюсов.

«Мой муж очень ценит личное пространство, дает его мне, не пытается все контролировать или самоутверждаться за счет меня», — рассказала звезда.

Федункив раскрыла отличие русских женщин от остальных

Также Марина поделилась, что Стефано с уважением относится к русской национальной кухне, традициям, умеет говорить по-русски и даже шутить на неродном для итальянца языке.

Но Федункив в большей степени ценит супруга за другое.

«Стефано — первый мужчина, рядом с которым я почувствовала себя настоящей женщиной. (...) Могу позволить себе быть хрупкой, ранимой, слабой», — призналась актриса.

Ранее мы писали, что певец Серов рассказал о новой избраннице.

Звёзды,Видео,Марина Федункив,
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