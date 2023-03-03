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50 минут назад

Певица Лолита рассказала, что оценивает при знакомстве с мужчиной

Мира Маркина

Музыкальная исполнительница Лолита заявила, что обязательно смотрит на размер ноги, когда знакомится с мужчиной. Своим способом выбирать будущего бойфренда она поделилась с "Пятым каналом".

"Мы тоже клюем на вас, оценивая размер... Ноги. Ничего, подходит, ага. А потом начинаешь разговаривать, и уже не имеет значения ни размер ноги, ни рост, ни вес", — пояснила артистка.

Лолита подчеркнула, что и женщины, и мужчины сначала оценивают внешние данные потенциального партнера, но в итоге этот критерий уходит на второй план. Певица считает, что рядом с ней было много мужчин с низким интеллектом, однако "такого, что ее полюбили за грудь" она не помнит.

Лолита Милявская полностью отказалась от спиртного

Ранее брат шоумена Александра Цекало вспомнил, как Лолита "поставила его на ноги".

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