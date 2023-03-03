"Мы тоже клюем на вас, оценивая размер... Ноги. Ничего, подходит, ага. А потом начинаешь разговаривать, и уже не имеет значения ни размер ноги, ни рост, ни вес", — пояснила артистка.

Лолита подчеркнула, что и женщины, и мужчины сначала оценивают внешние данные потенциального партнера, но в итоге этот критерий уходит на второй план. Певица считает, что рядом с ней было много мужчин с низким интеллектом, однако "такого, что ее полюбили за грудь" она не помнит.