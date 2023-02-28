Брат Цекало вспомнил, как Лолита «поставила его на ноги»

Актер Виктор Цекало рассказал о взаимоотношениях с бывшей супругой брата Лолитой Милявской. Его слова приводит издание Prozvezd.info.
По его словам, у них с артисткой сложились теплые взаимоотношения. Лолита была добра к Виктору и заботилась о нем. Так, однажды он сильно заболел во время гастролей, тогда Милявская готовила артисту бульоны и давала лекарства.
«Лолита ставила меня на ноги. Я это очень хорошо запомнил», — поделился Цекало.
Напомним, что Милявская и Цекало прожили в браке 12 лет — с 1988 по 2000 год. Брат шоумена заявил, что бывшие супруги «сделали друг друга», приехав вместе покорять столицу в юном возрасте.