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2 часа назад

Брат Александра Цекало вспомнил, как Лолита Милявская «поставила его на ноги» во время болезни

Катерина Саломе

Актер Виктор Цекало рассказал о взаимоотношениях с бывшей супругой брата Лолитой Милявской. Его слова приводит издание Prozvezd.info.

Брат Цекало вспомнил, как Лолита «поставила его на ноги»
Фото: СоцсетиСоцсети

По его словам, у них с артисткой сложились теплые взаимоотношения. Лолита была добра к Виктору и заботилась о нем. Так, однажды он сильно заболел во время гастролей, тогда Милявская готовила артисту бульоны и давала лекарства.

«Лолита ставила меня на ноги. Я это очень хорошо запомнил», — поделился Цекало.

Лолита Милявская полностью отказалась от спиртного

Напомним, что Милявская и Цекало прожили в браке 12 лет — с 1988 по 2000 год. Брат шоумена заявил, что бывшие супруги «сделали друг друга», приехав вместе покорять столицу в юном возрасте.

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